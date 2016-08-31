الاخــبـــار الـــمحــلــيــة

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الأربعاء، 31 أغسطس، 2016

المتابعة والتفتيش انجاز وطني في عهد الماضي بتوجيهات معالي سلامة حماد .

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وثق سبحانه وتعالى اختلاف قدرات البشر واختلاف إمكانياتهم في سورة الزخرف آية 32 بقوله تعالى : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) صدق الله العظيم .

وكالة نبضالاردن  عمان – آمنه السالم – ميرفت الحياري -  عندما نتحدث عن قضايا الوطن والمواطن لا بد لنا أن نتقصى الحقائق قبل نشر أي موضوع سواء كان سلبي أو ايجابي , ولكي لا نظلم أحد ونكون منصفين وعادلين في طرحنا , كان لا بد من توثيق العمل من خلال الزيارة الميدانية للاطلاع على الحقائق عن قرب .

منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن التعقيدات التي تواجه المواطنين عند زيارتهم لدائرة المتابعة والتفتيش , التي كانت بمثابة كابوس للمواطنين الذين  يطلب منهم موظفي الأحوال المدنية والتعبئة والجسور مراجعتها وخاصة المواطنين حملة البطاقة الصفراء والخضراء , كابوس كان يرافق المراجع بسبب الإجراءات الصعبة التي تطلب من قبل موظفي المتابعة لمراجعيها .

سلبيات كثيرة نشرت عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية  خلال السنوات الماضية كان لا بد من التحرك من قبل الوزير و الوزارة التي تتبع لها دائرة المتابعة والتفتيش لتوضيح الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الدائرة , وتحديد الايجابيات لدور المتابعة  الذي يغض البصر عنه من قبل وسائل الإعلام   .

دور المتابعة والتفتيش بالمحافظة على الهوية الفلسطينية :
قامت دائرة المتابعة والتفتيش بدور كبير في تثبيت الفلسطينيين في أرضهم والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ، لا بل حرصت على ممارسة دور كبير في “إجبار ” عدد كبير من حملة تصاريح الاحتلال (لم الشمل) على تجديدها وعدم التفريط بها، وهو عمل وطني مهم في التصدي لمؤامرة الوطن البديل او تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتثبيت حق عودتهم .

لم تسلط وسائل الإعلام والكتاب  بالدور الكبير الذي قامت به دائرة المتابعة والتفتش وخاصة بالمحافظة على الهوية الفلسطينية ومنع مخططات الكيان الصهيوني في تفريغ الدولة المحتلة من مواطنيها الأصليين .؟؟!! .. لماذا لم توضح وسائل الإعلام والكتاب عن دور المتابعة في مجابهة مخططات الكيان الصهيوني وقمع الهوية الفلسطينية ومحاولة طمسها ..؟؟!! لماذا سمحت وسائل الإعلام نشر السلبيات وتجاهلت الايجابيات والجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ومديرية المتابعة والتفتيش للحفاظ على كيان الدولة الفلسطينية .

تغيرات ايجابية كثيرة حصلت داخل أروقة مديرية المتابعة والتفتيش كنا نأمل أن نقرأ عنها عبر وسائل الإعلام وخاصة في الإجراءات البيروقراطية التي تقدم من خلال موظفي المتابعة حسب توجيهات معالي وزير الداخلية سلامة حماد الذي يعمل على متابعة جميع القضايا بصورة مباشرة من خلال مدير مديرية المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية , عطوفة المحافظ علي الماضي الذي كان ولا يزال صاحب خبرة و حكمة في إدارة المؤسسات الحكومية الحساسة وتحويل السلبيات إلى ايجابيات .

عطوفة مدير مديرية المتابعة والتفتيش المحافظ علي الماضي الذي حول السلبيات إلى ايجابيات وجعل من دائرة المتابعة والتفتيش قصة انجاز بتعليمات معالي سلامة حماد تعجز عن وصفها الكلمات وتحتاج من الجميع تسليط الضوء عليها  .

منذ تسلمه  دائرة المتابعة والتفتيش عمل على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية في التسهيل والتخفيف عن المراجعين وتقديم  الخدمة المناسبة للجميع و فتح الأبواب أمام المراجعين .

عند مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش يشعر المراجع بالتغيير الحقيقي في التعامل مع المراجعين حسب التعليمات التي أصدرها الماضي للموظفين , التعامل باحترام وبسرعة وتسهيل عمل من يحملون البطاقات الخضراء التي تتضمن جوازات سفر مؤقتة وحقوق عبور وإقامة بدون جنسية في الأردن لمجموعة من أبناء الضفة الغربية.

يحرص يومياً على التجول بين أقسام ومكاتب المديرية للإشراف على سير العمل ، ومتابعة معاملات المراجعين والإجابة على استفساراتهم , ويعمل على تحويل المعاملات للأقسام المعنية وتوجيه المراجعين بالحصول على الخدمة المطلوبة  , بتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين وفقا للتعليمات المتبعة واختصار الوقت والجهد عليهم وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن بما يضمن في الوقت نفسه المحافظة على حقوق المواطنين والمراجعين والموظفين  .

توجيهات الماضي للموظفين العمل على توفير الوقت على المراجعين وخاصة في المعاملات التي تحتاج لمراسلات وذلك من خلال إرسالها عبر الفاكس والتراسل الالكتروني , يعمل على متابعة صندوق الاقتراحات الخاص بالمراجعين بشكل يومي ويقوم بمتابعة الملاحظات والاقتراحات ويعمل على متابعتها مع المراجعين .

عمل على إعادة تأهيل جميع مرافق المديرية وتوفير البيئة المناسبة وجميع الخدمات المطلوبة في  قاعات الانتظار وتقديم كافة الخدمات للمراجعين وتسهيل معاملاتهم من خلال يافطات إرشادية تفصيلية تم وضعها داخل المديرية إمام المراجعين تبين لهم وقت انجاز المعاملات من قبل الموظفين وفي حال تأخر المعاملة على المراجع يقدم شرح من خلال رئيس القسم أو الرجوع إلى مكتبه بشكل مباشر .

ولم يقتصر العمل في داخل المديرية بل قام بتوقيع كتاب الاستدعاء المتواجدين أمام المديرية تعهدات بعدم التدخل بعمل موظفي المتابعة وعدم استغلال المراجعين , ولتوفير الوقت على المراجعين كانت التوجيهات للموظفين بتسليم النماذج والطلبات للمراجعين من داخل المديرية حتى لا يتم استغلالهم من قبل كتاب الاستدعاء .

هذا جزء بسيط من الانجازات التي تحققت في عهد الماضي ومساعديه وموظفي الدائرة  وجعلت من المتابعة والتفتيش قصة انجاز وطني تحقق من خلال التوجيهات والتعليمات الخاصة بوزارة الداخلية المتمثلة بمعالي وزير الداخلية سلامة حماد الذي يعمل على تحقيق الرؤية الملكية السامية في التخفيف عن المواطنين وضيوف المملكة تحديدا أبناء الشعب الفلسطيني , الذين حمل الهاشميون قضيتهم وتبنوا جميع قضايا الشعب الفلسطيني منذ البداية .

نكتفي اليوم بهذا القدر ولكن ستكون لنا العديد من التقارير التي تؤكد للجميع الفرق الكبير الذي أحدثه عطوفة المحافظ علي الماضي ما بين دائرة المتابعة والتفتيش قبل سنوات وكيف أصبحت اليوم ولكن لا بد لنا أن نشكر معالي وزير الداخلية سلامة حماد صاحب الرسالة والرؤية في دعم الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا أن دل على شيء فهو الرؤية الثاقبة التي يملكها معالي سلامة حماد رجل المهام الصعبة.

وللحديث بقية مع رحلة التغير الحقيقي التي حققها عطوفة المحافظ علي الماضي في مديرية المتابعة والتفتيش بتوجيهات معالي سلامة حماد وبمشاركة موظفي ومساعدي المحافظ  في المديرية .
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الأحد، 21 أغسطس، 2016

لا جديد لا جديد .

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بقلم : الدكتور محمد مساعده
لا جديد لا جديد قد تستغربون هذه الكلمات وتتسائلون ماالذي اقول عنه لا جديد...صديق رجع الى وطنه بعد غياب يريد ان يستثمر فيه فوجد ان الامور لا تسير الا بالواسطة والمحسوبيه والدفع من تحت- الطربيزه- صراحة شعرت بالخجل الشديد عند حديثه لان اول ما لفت نظره الامور السلبيه مما دفعه بعدم التفكير بالايجابيات بل تأكد انه كان صائبا عندما فكر بعدم الرجوع.
صراحة خجلت من نفسي لانني ابحث عن واسطه لاحصل على وظيفه تساعدني على هذه الحياة...وكنت اشعر بالاستياء عندما ارى زملائي قد حصلو على وظائف وانا مكانك سر حتى انها اكبر من قدراتهم لكن سرعان ما تتلاشى تلك الافكار السيئه وادرك ان كل ذلك رزق من رب العالمين ييسرها ع ايدي عباده ولو كانت معي اكبر واسطه ان لم يرد الله لي الخير فلن احصل عليه...لكن في نفس الوقت انا واثقة كل الثقه ان هذا هو زمن الواسطه والمحسوبية .
زمن الابتعاد عن القيم والمبادئ...فما ان يتسلم اي شخص منصبا يصبح ملكا له يتصرف به كيفما يشاء ضاربا مصلحة الوطن بعرض الحائط...ناسيا اليمين الذي اقسمه...مهما قلنا ومهما استنفرنا واستنكرنا كل ذلك لن نحصل على نتيجة...لكن بيدنا شئ واحد وهو زراعة المبادئ والقيم الجميلة في نفوس ابنائنا كنبتة صغيرة نسقيها بمحبة الاخر وعدم التعدي على حقه نسقيها بقيم مرسومة على خطى ثابته ...ويكتمل نموها وتعطي ثمارها الجميله...ساعتها نقول تبا لكل واسطه تضعف نفوسنا وتكسر كبريائنا لنحيا باطمئنان الضمير وراحة البال.
الدكتور محمد مساعده
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الجمعة، 12 أغسطس، 2016

بالصور : الكوز يلبي نداء أهالي الدائرة الثانية لخوض الانتخابات النيابية .

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وكالة نبض الاردن عمان -  احمد صلاح -  بهاء السالم -  تلبيتا لنداء أهالي الدائرة الثانية في عمان وبعد إجماع من جميع أطياف أبناء الدائرة النائب السابق رائد الكوز يعقد العزم على خوض الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر .

 تلبية للاجتماع الذي دعا أليه أبناء الدائرة الثانية في عمان  يوم أمس للاجتماع في مقر ديوان عشيرة الكوز في منطقة القويسمة , استجاب  النائب السابق رائد الكوز لمطلب أبناء الدائرة الثانية وأبناء عشيرة الكوز  لمطلبهم لخوض الانتخابات النيابية .

خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من ابناء الدائرة الثانية وعشيرة الكوز تحدث العديد من وجهاء وشيوخ ومخاتير الدائرة عن مطلبهم ليكون رائد الكوز مرشحهم في الانتخابات النيابية القادمة وتحدثو عن الانجازات التي حققها الكوز للدائرة إثناء تواجده في مجلس النواب السابع عشر , مؤكدين بأن الكوز لم يتخلى عن واجباته ومسؤولياته تجاه أبناء الدائرة بل كانت انجازاته على مستوى المملكة وهذا مادعاهم لدعوة الكوز ليكون نائبهم تحت قبة البرلمان .

وتداول الحضور في كلماتهم  العديد من النقاط التي تتعلق بأبناء الدائرة الثانية التي كانت من انجاز النائب السابق رائد الكوز الذي حاز على  لقب أسد الدائرة الثانية .

في كلمته تحدث النائب السابق رائد الكوز بأنه كان يرغب بإعطاء الفرصة لأي شخص يستطيع تحمل المسؤولية من تحت القبة لخدمة الوطن والمواطنين وأبناء الدائرة الثانية  .

وأضاف الكوز انه تلبيتا لمطلب أبناء الدائرة استجيب لمطلبكم وسأعمل على الترشح للانتخابات النيابية القادمة وسأكون كما عهدتموني .

وأكد الكوز أن المرحلة القادمة تحتاج من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن وأبناء الدائرة الثانية تحديداً .

وأكد الكوز على دور الشباب , ودعا الكوز لعقد اجتماعات مكثفة لاختيار أعضاء الكتلة التي سيتم تشكيلها من جميع أطياف ومكونات أبناء الدائرة الثانية لتكون صوتهم تحت قبة المجلس القادم , مؤكداً على دور أبناء الدائرة الثانية في اختيار أعضاء الكتلة .

حضر الاجتماع عدد كبير من شيوخ ووجهاء ومخاتير وممثلي الجمعيات والمؤسسات و أبناء الدائرة الثانية للتأكيد على اختيار النائب السابق رائد الكوز ليكون صوتهم تحت القبة .


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الجمعة، 22 يوليو، 2016

محمد رمضان يشتري «لامبورجيني أفنتادور» و«رولز رويس جوست»

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وكالة نبض الاردن - القاهرة – نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لسيارتين جديدتين أحدهما “لامبورجيني افنتادور” و الأخرى “رولز رويس جوست“.
وكتب محمد رمضان تلعيقا على الصورة: الحمد لله .. اشتريت امس السيارتين الأقرب الى قلبي لامبورجيني افنتادور & رولز رويس جوست بحب أشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة في حياتي❤️ جمعة مباركة💚صباحكم بلون قلوبكم #محمد_رمضان.
محمد رمضان
واستغرب البعض من تصرف محمد رمضان ونشره صورتين لسيارتين فاخريتين وأنه يستعرض أمام جمهوره، فيما قال أخرون إن محمد رمضان يداعب جمهوره بهذه الصورة وأنها دعاية لفيلمه السينمائي الجديد “جواب اعتقال” وأنها من أحداث الفيلم، كما سبق أن فعل بمسلسل “الأسطورة” عندما نشر صورة لأموال كثيرة أمامه وخزنة ضخمة، واتضح بعد ذلك أنها دعاية للمسلسل.
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عشرات الغارات الجوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق

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وكالة نبض الاردن - دمشق – كثفت طائرات النظام، اليوم الجمعة، غاراته على الغوطة الشرقية بريف دمشق مستهدفاً إياها بأكثر من 20 غارة، ومركزاً قصفه على أحياء ومنازل المدنيين ما أسفر عن وقوع ضحايا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ .
وقالت فضائية «أورينت»، بأن شهيدين ارتقوا في بلدة مسرابا نتيجة استهدافهم بالغارات الجوية، كما استشهدت امرأة في داريا، بالإضافة إلى شنه أكثر من 12 غارة جوية على أحياء دوما و الشيفونية.
أما في الغوطة الغربية فتناوبت على قصف مدينة داريا طائرتين، منهم طائرة استطلاع لم تهدء منذ الصباح وحتى كتابة التقرير، كما استهدف النظام المدينة بحاوية و4براميل متفجرة، في حين وصل عدد البراميل إلى 14 برميل متفجر بالإضافة لحاوية شديدة التفجير.
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بالفيديو : اليابان تكشف النقاب عن أول قطار زجاجي في العالم

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وكالة نبض الاردن - طوكيو – كشفت إحدى الشركات اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير عربات السكك الحديدية بتصنيع أول قطار زجاجي بانورامي في العالم عن منتجها الجديد.
القطار بحسب ما ذكرت صحيفة “هافنجتون بوست” يتكون من عربتين، الأولى تحتوى على 45 مقاعد فاخرة ووثيرة لراحة الركاب أثناء تمتعهم بمشاهدة الطبيعة من حولهم.
أما العربة الثانية بها مطعم فرنسي فاخر يقدم أشهى الأطعمة والمأكولات العالمية، كما يحتوي على مقصورة عرض تتسع لأربع أفراد فقط.
وتم تصميم هذا القطار بشكل أقرب إلى الأنابيب الزجاجية لإعطاء الركاب مساحة رؤية أوضح للمناظر الخلابة من خضرة وزروع وجبال بركانية تحيط بالسكة التي يسير فيها القطار.
ويبلغ سعر التذكرة للفرد الواحد على متن هذا القطار الذي يعمل في الجزء الغربي من محافظة نيجاتا في اليابان 40 جنيه استرليني من دون طعام، في حين تصل التذكرة لـ100 جنيه استرليني بالطعام.
يذكر أن بعض الدول مثل كندا وسويسرا توفر لمواطنيها والسياحة الوافدة قطارات بعربات بانورامية مشابهة لقطار اليابان المبتكر، إلا أن الجديد في القطار الياباني أن جدرانه الحديدة وأسقفه الحديدية استبدلت بالكامل ليحل محلها الزجاج.
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برلين: من المستبعد إعادة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

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وكالة نبض الاردن - برلين- استبعدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، فتح فصل جديد في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت التعليق اليوم الجمعة على سؤال حول قطع محتمل للمفاوضات مع تركيا، وقال: “هذا أيضاً ليس قراراً ألمانيا”.
ودعا زايبرت مجدداً الحكومة التركية إلى الالتزام بمبادئ دولة القانون، معرباً عن قلقه إزاء اللقطات والصور التي تبث لمتورطين في الانقلاب، والتي يظهر فيها آثار واضحة لتعرضهم لعنف جسدي، بالإضافة إلى ظهور بعضهم أمام الكاميرات في أوضاع مهينة ومذلة، على حد تعبيره.
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نتائج التوجيهــي صباح الاحـــد

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وكالة نبض الاردن عمان - كشف مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم رفض الكشف عن اسمه ان وزارة التربية ستعلن نتائج التوجيهي في مؤتمر صحفي صباح الاحد المقبل الموافق 24/7 .

وكان اكد وزير التربية و التعليم الدكتور محمد ذنيبات ان نتائج الثانوية العامة ستصدر خلال اقل من خمسة ايام قادمة، مشيرا الى ان ادارة الامتحانات لازالت تعمل على انهاء التدقيق.

واضاف ذنيبات في تصريحات صحفية انه من المحتمل ان تكون النتائج قبل يوم الثلاثاء القادم ، مشددا انه لا يستطيع اعطاء يوم محدد بسبب عدم جاهزية النتائج حتى الان وفق ادارة الامتحانات ، حيث اكد بأنه خرج في ساعة متأخرة من ليلة الخميس من ادارة الامتحانات و كان النتائج غير جاهزة.
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الجواز الأردني في المرتبة 81 عالميا

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نبض الاردن عمان - وضع تصنيف Passport Index لأقوى جوازات السفر في العالم الأردن في المرتبة 81 عالميا .

ويعتمد التصنيف على عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون تأشيرة ، ووفقا للتصنيف فان حامل جواز السفر الأردني يمكنه السفر إلى 48 دولة دون الحصول على تأشيرة .

ألمانيا والسويد والأقوى 

عالميا تصدر جواز السفر الألماني والسويدي قائمة أفضل جوازات السفر في العالم ، وقال التصنيف ان بإمكان حامل احد هذين الجوازين السفر إلى 158 دولة دون تأشيرة ، بينما جاء في المرتبة الثانية كل من فنلندا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا اذ يتيح جواز سفر هذه الدول لحامله السفر الى 157 دولة دون تأشيرة .

اما في المرتبة الثالثة فحل كل من جوازات سفر الدنمارك ، هولندا ، بلجيكا ، كوريا الجنوبية ، النرويج ويتيح جواز سفر هذه الدول لحامله السفر الى 156 دولة دون تأشيرة .

اما الولايات المتحدة فحلت في المرتبة الرابعة عالميا ، برفقة كل من أستراليا والبرتغال وسنغافورة ولوكسمبورغ ، ويتيح جواز سفر هذه الدول السفر الى 155 دول تأشيرة .

عربيا .. الإمارات الأقوى والعراق الأضعف

عربيا ، تصدر جواز سفر دولة الإمارات قائمة الدول العربية ، وحل في التصنيف 29 عالميا ، حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول 122 دولة دون تأشيرة، ويليه جواز السفر الكويتي في المركز الـ 52، والقطري في المركز الـ 55، ثم البحريني في المركز الـ 58، والسعودي في المركز الـ 61 .

وفي الترتيب العكسي حل جواز السفر العراقي في المرتبة الأولى ضمن اضعف جوازات السفر في العالم في المرتبة 96 عالميا اذ يسمح لحامله بدخول 30 دولة دون تأشيرة ، وهو المركز الثالث ضمن ترتيب أسوأ جوازات السفر في العالم بعد باكستان (97 عالميا ) وأفغانستان (98 عالميا ) .

وتلا العراق ضمن قائمة أسوء الجوازات العربية كل من جواز السفر السوري في المرتبة 94، والسوداني في المركز الـ 93 .
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بالصورة : فتاة عشرينية تخلع جميع ثيابها وسط الشارع العام في اربد .. والامن يلقي القبض عليها !!

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وكالة نبض الاردن - اقدمت فتاة عشرينية على خلع كامل ثيابها وسط الشارع العام في وقت متاخر من ليلة امس في محافظة اربد شمال المملكة.

وبحسب المعلومات فان الفتاة خلعت ثيابها وبدأت ترقص في شارع البتراء جنوب مدينة اربد ، الامر الذي دفع دورية نجدة الى القاء القبض عليها.

واشار مصدر امني ان الفتاة في حال فقدان وعي بسبب تناولها كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.
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